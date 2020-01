Laurențiu Lică, liderul formației masculine de volei SCM „U“ Craiova, a părăsit terenul cu regrete după înfrângerea cu Arcada Galați, scor 2-3 (26-24, 25-18, 20-25, 19-25, 9-15).

„Am jucat bine doar două seturi. Am început bine. Faptul că am câștigat primele două seturi s-a văzut foarte clar că nu a fost o întâmplare. Am pus presiune pe Arcada și a început să greșească. Asta trebuie să facem cu echipele bune dacă vrem să câștigăm.

Dezamăgitor pentru mine este că am încetat să luptăm din setul 3. Ei au început să schimbe liniile, să se apere mult mai bine și au servit extraordinar. Ok, pierzi un set, îl pierzi și pe cel de-al 4-lea, dar noi trebuia să continuăm să luptăm. Din păcate, și mă refer inclusiv la mine, am încetat să mai jucăm. Cred că puținii suporteri care au fost la sală nu au fost foarte încântați. Asta pentru că am lăsat brațele jos. Am pierdut un meci pe care puteam să-l câștigăm dacă mențineam ritmul jocului ca în primele două seturi“, a declarat Lică, pentru GdS.

Laurențiu Lică: Avem multe de învățat după acest meci

Acesta a mai spus că își dorește ca la viitoarea confruntare, cu Gloria Buzău, din deplasare, SCM „U“ Craiova să arate un volei ca în primele două seturi din meciul cu Arcada.

„Avem multe de învățat după acest meci. Am spus totdeauna că dacă vrem să rămânem în primele 4 echipe trebuie să câștigăm meciurile împotriva echipelor clasate în acea zonă. Nu e garantat că ai acel loc dacă bați doar una din primele 3 clasate. Așa că trebuie să menținem un ritm bun. Mi-aș dori să arătăm ca astăzi, în primele două seturi. Adică să avem multă încredere și dorință de joc“, a completat Laurențiu Lică.

