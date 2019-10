Echipa masculină de volei SCM „U“ Craiova va disputa sâmbătă, de la ora 17.00, în Sala Polivalentă, partida contra formaţiei Explorări Baia Mare, din prima etapă a noului campionat. Elevii lui Dănuţ Pascu i-au mai întâlnit pe cei de la Baia Mare în această vară, în cadrul unui turneu amical disputat la Zalău. Atunci, oltenii s-au impus cu scorul de 3-0.

„Anul acesta simt că echipa este mult mai puternică“

SCM „U“ Craiova a încheiat sezonul trecut pe locul al treilea în Divizia A, dar ambiţiile şi dorinţele oltenilor sunt mai mari în acest an. Laurenţiu Lică, căpitanul Craiovei, consideră că începutul de sezon este cel mai important pentru echipa sa şi a anunţat care sunt pricipalele favorite la titlu în sezonul 2019/2020.

„Suntem în linie dreaptă cu pregătirile pentru prima etapă. Începutul este foarte important pentru viaţa unei echipe care tinde să ajungă în partea de sus a campionatului. Trebuie să obţinem o victorie de trei puncte în faţa unei echipe ambiţioase. I-am mai întâlnit în amicale, dar niciodată nu putem compara un meci amical cu unul oficial. Suntem într-o formă foarte bună şi ne bucurăm că ni s-a alăturat şi Neven Majstorovic, cel care a devenit campion european cu Serbia acum două săptămâni”, a spus Lurenţiu Lică.

„Cred că lupta pentru titlu se duce între patru echipe: Craiova, Galaţi, Zalău şi Dinamo. Sigur, e greu de vorbit înainte de start de favoritele la titlu şi consider că trebuie mai întâi să vedem valoarea adversarilor. Dinamo are un grup puternic anul acesta şi, cu siguranţă, au ambiţii mari. Cei de la Galaţi sunt o forţă în volei şi au şanse mari să repete performanţa de anul trecut. De asemenea, Zalăul rămâne o echipă hotărâtă să atingă performanţe şi în acest an. Anul acesta simt că echipa este mult mai puternică. Urmează să punem la punct şi relaţiile de joc, iar atunci putem spune că vom fi la capacitate maximă“, a declarat căpitanul Craiovei, Laurenţiu Lică.

Campion european cu Serbia, Majstorovic vrea performanţe şi în tricoul Craiovei

După un Campionat European fantastic reuşit de jucătorul Craiovei, Neven Majstorovic, urmează un sezon dificil în prima divizie din România. Sârbul a vorbit în cadrul unei conferinţe de presă despre noul campionat şi consideră că echipa sa poate obţine rezultate importante în acest an.

„Noul sezon va fi imprevizibil. La fel ca şi Craiova, sunt multe echipe bune, care vor să îşi arate valoarea în noul campionat. Ambiţiile sunt mari, avem o echipă nouă şi urmează să punem în practică tot ce am învăţat la antrenamente. Baia Mare are o echipă bună, dar, dacă vom trata serios meciul, cu siguranţă vom lua toate cele trei puncte. Voi juca la Craiova la fel de concentrat ca şi în meciurile de la naţională. E greu de estimat dacă vom obţine o performanţă mai bună decât anul trecut, dar cred că echipa poate obţine un rezultat mare la final. Important este să stăm departe de accidentări, pentru că avem jucători buni, cu experienţă, care pot face diferenţa“, a punctat Neven Majstorovic.

Divizia A, Etapa I

Vineri, 11 octombrie – ora 14.00: CS Timişoara – ACS Zalău;

Sâmbătă, 12 octombrie – ora 17.00: Arcada Galaţi – Gloria Buzău, Dinamo Bucureşti – „U” Cluj, SCM „U“ Craiova – Explorări Baia Mare; ora 18.00: Câmpia Turzii – Unirea Dej.

