JO 2024 / Eliza Samara: „Aş fi preferat să evit India la tragerea la sorţi!“

Sportivii români din competiția de tenis de masă de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 și-au aflat ieri primii adversari, după tragerea la sorți care a avut loc înainte de startul competiției.

În proba de simplu feminin, Bernadette Szocs va da în primul tur peste Jingyi Zhou (Singapore), iar Elizabeta Samara o va înfrunta pe Solomiya Brateyko (Ucraina). La simplu masculin, Ovidiu Ionescu va juca în primul tur cu Andrej Gacina (Croația), iar Eduard Ionescu se va duela cu Quadri Aruna (Nigeria).

În proba de dublu mixt, Ovidiu Ionescu și Bernadette Szocs vor evolua în optimile de finală contra australienilor Nicholas Lum și Minhyng Jee.

Echipa feminină va debuta la Paris 2024 contra naționalei Indiei.

„Suntem bine şi abia aşteptăm să jucăm!“

Eliza Samara s-a arătat încrezătoare în privinţa accederii în semifinală, chiar dacă în turul următor va întâlni Germania.

„Aş fi preferat să evit India la tragerea la sorţi, cred că se putea şi mai bine. Dar, per total, este accesibil. India are jucătoarea atipice, le ştim, am mai jucat cu ele la simplu acum câteva luni. Ştim cum joacă, ştim la ce să ne aşteptăm. Eu sunt convinsă că vom juca foarte bine. Suntem într o bună formă şi, dacă vom câştiga cu India, vom juca cu eterna noastră rivală, Germania. Ele nu o au pe Han Ying, fiind acasă accidentată, ceea ce pot să zic că ne mai uşurează munca din calea noastră spre semifinală. Meciul nu este uşor, dar noi ne motivăm. Suntem bine şi abia aşteptăm să jucăm”, a declarat Eliza Samara, citată de Agerpres.

