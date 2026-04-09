Gabriela Ruse, în sferturi la Linz după un meci mare cu Yastremska! Premieră pentru româncă

Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) a învins-o pentru a cincea oară la rând pe Dayana Yastremska (25 de ani, 49 WTA), românca impunându-se cu 4-6, 6-4, 6-4 în turul al doilea la turneului WTA 500 de la Linz.

Ultima oară se întâlniseră la începutul acestui an, la Australian Open, în primul tur, când românca s-a impus pentru a patra oară în fața ucrainencei.

„A fost un meci dificil, e mereu dificil să joci împotriva ei, o jucătoare foarte bună. Mă bucur că am câștigat în fața unor oameni speciali aflați în loja mea. Când ea a avut nevoie de îngrijiri medicale, am încercat să mă concentrez pe alte lucruri. Nici eu nu m-am simțit prea bine la început, dar am încercat să fiu pozitivă și agresivă”, a spus Gabriela Ruse la interviul de pe teren.

În sferturi de finală, românca se va duela cu Jelena Ostapenko (28 de ani, 23 WTA).

Gabriela Ruse este pentru prima dată în acest an în sferturile de finală ale unui turneu WTA, după ce a pierdut în primul tur la Adelaide (venind din calificări), Transylvania Open, Dubai (venind din calificări), Indian Wells, Austin WTA 125, a ajuns în turul al doilea la Miami și în turul al treilea la Australian Open.

Românca revine în sferturi de finală la un turneu WTA, după ce a ajuns în această fază la ‘s-Hertogenbosch anul trecut. De asemenea, este primul sfert de finală pentru Gabriela Ruse într-un turneu de categorie WTA 500 în carieră.

