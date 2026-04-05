Tenis de masă / CSM Craiova a ratat promovarea în Superligă

În data de 1 aprilie s-a desfășurat la Bucuresti barajul de promovare în Superliga Natională de tenis de masă.

Cubul CSM Craiova, avându-i în componență pe Bărbulescu Cristian, Anghel Patrick, Nedelcu Mihai și Pribeagu Sebastian a pierdut ambele manșe ale barajului disputat cu CS Dinamo Bucuresti (0-3 și 0-3).

„Am întâlnit o echipă foarte valoroasă, cu jucatori experimentati, multiplii medaliați la Campionatele Europene, foști componenți ai lotului național de seniori ai Romaniei: Pletea Cristian, Sipos Rares și Frane Kojic (Croatia). Felicit echipa mea pentru modul cum au abordat acest campionat și le urez succes la următoarele competiții“, a spus Liviu Nicoli, antrenorul sportivilor.

