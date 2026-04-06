Mariano Navone a câștigat turneul Țiriac Open

Tenismanul argentinian Mariano Navone a câștigat primul său titlu ATP, duminică, la turneul Țiriac Open (ATP 250), dotat cu premii totale de 612.620 de euro și găzduit de Centrul Național de Tenis ”Simona Halep” din București, după ce l-a învins în finală pe spaniolul Daniel Merida, cu 6-2, 4-6, 7-5.

Navone (25 ani, 60 ATP), care a jucat a doua sa finală la București, după cea din 2024, a obținut victoria după două ore și 17 minute. Navone mai avea o finală ATP, în 2014, la Rio de Janeiro.

Navone și Merida (21 ani, 136 ATP) s-au înfruntat până acum o singură dată în circuitul profesionist, în 2022, în primul tur la Denia (Spania), turneu M25, sud-americanul câștigând cu 7-6 (7/4), 4-6, 6-3.

Merida, venit din calificări, s-a ales cu un cec de 54.360 de euro și 178 puncte ATP. Navone a fost recompensat cu 93.175 de euro și 250 de puncte ATP.

Francezii Sadio Doumbia și Fabien Reboul, principalii favoriți, au câștigat titlul la dublu, după ce i-au învins pe cehii Adam Pavlasek/Patrik Rikl cu 6-1, 6-4, după 63 de minute. Francezii s-au ales cu un cec de 32.410 de euro și 250 de puncte ATP, iar cehii au primit 17.410 euro și 150 de puncte ATP.

