Scrimă / Echipa masculină de sabie a României, locul 8 la Mondialele

Echipa masculină de sabie a României, compusă din Casian Cîdu, Cristian Macovei, Rareș Munteanu și Matei Radu, s-a clasat pe locul 8, vineri, la Campionatele Mondiale de scrimă pentru juniori de la Rio de Janeiro (Brazilia).

Tricolorii au intrat direct în turul secund, cu o victorie în fața Australiei, cu 45-22, în optimi au învins Egiptul cu 45-40, dar au pierdut sfertul de finală cu Turcia, 43-45, iar apoi și cele două meciuri de clasament, 43-45 cu Ungaria și 44-45 cu Uzbekistan.

Titlul mondial a fost obținut de echipa Statelor Unite, China a obținut argintul, iar Turcia a câștigat bronzul.

La junioare, echipa de sabie a României (Sofia Corlătescu, Amalia Covaliu, Anastasia Fusea, Alexandra Mitruș) s-a clasat pe locul 9.

Tricolorele au debutat direct în turul al doilea, cu un succes în fața Columbiei, cu 45-14, dar au cedat în optimi în fața Japoniei, cu 31-45. România a câștigat apoi toate cele trei meciuri din turneul 9-16, 45-37 cu Bulgaria, 45-35 cu Canada și apoi 45-37 cu Ucraina.

Rusia a obținut medaliile de aur, argintul a revenit Chinei, iar Ungaria și-a adjudecat bronzul.

România participă cu 27 de sportivi la Campionatele Mondiale de scrimă pentru cadeți și juniori de la Rio, în perioada 1-9 aprilie.

Citește și: