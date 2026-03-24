Tenis de masă / Rezultate promițătoare pentru CSU Craiova la Naționalele de Seniori

În perioada 19–22 martie 2026, la București, s-a desfășurat Campionatul Național Individual de Seniori, competiție de top a tenisului de masă românesc, care a reunit cei mai valoroși sportivi din țară. Clubul CSU Craiova a fost reprezentat de Simulescu Daniel și Mănescu Mihăiță la masculin, respectiv Găman Carmina la feminin, toți pregătiți de antrenorul Florea Vasile.

Evoluțiile sportivilor craioveni au fost una solidă, atât Simulescu Daniel, cât și Găman Carmina reușind să depășească faza grupelor și să acceadă pe tabloul principal al competiției.

Evoluţii bune Daniel Simulescu şi Carmina Găman

La masculin, Daniel Simulescu a avut un parcurs excelent în grupă, unde a încheiat pe primul loc, cu victorii pe linie. Acesta s-a impus clar în fața lui State Mălin, scor 3-0 (-9, -3, -6), a câștigat un meci disputat cu Eparu Matei, scor 3-2 (9, 10, -9, -9, -7), și a trecut fără emoții de Popescu Marius, scor 3-0 (2, 5, 2). Din păcate, pe tabloul principal, Simulescu s-a oprit în primul tur, după ce a fost învins de Carabaș Victor cu scorul de 3-1 (6, 10, -10, 6).

În competiția feminină, Găman Carmina a avut, la rândul său, o evoluție bună în grupe, unde a obținut două victorii: 3-0 cu Barbu Sara (7, 6, 2) și 3-1 cu Muraru Ioana (-6, 8, 9, 9). Deși a cedat în fața Iarinei Precup, scor 1-3 (-7, 11, -5, -4), sportiva a încheiat grupa pe locul al doilea și s-a calificat pe tabloul principal. Acolo a întâlnit-o pe principala favorită, Bernadette Szocs, viitoarea campioană națională, în fața căreia a pierdut cu 3-0 (1, 5, 4).

Rezultatele în probele de dublu și mixt

CSU Craiova a fost prezentă și în probele de dublu. La dublu masculin, perechea formată din Simulescu Daniel și Mănescu Mihăiță a trecut de primul tur, după victoria clară în fața cuplului Tihi Daniel / Baican Alexandru, scor 3-0 (-7, -9, -9). Pe tabloul principal, cei doi au fost învinși de perechea Postoacă / Bărbulescu, scor 3-0 (4, 6, 3).

În proba de dublu feminin, Găman Carmina, alături de partenera sa M. Orban, a obținut o victorie importantă în fața perechii Ionescu / Moșneagu, scor 3-2 (-8, -5, 3, 8, 5), însă parcursul lor s-a oprit ulterior, după înfrângerea suferită în fața cuplului Ungvari / Singeorzan, scor 3-1 (-8, 10, 6, 10).

Nu în ultimul rând, clubul craiovean a fost reprezentat și în proba de dublu mixt, prin perechea Simulescu Daniel / Găman Carmina. Cei doi au pierdut, însă, în primul tur, scor 0-3 (6, 6, 7), în fața cuplului Postudor / Postudor.

Clubul CSU Craiova, prezent și pe plan internațional

Privind spre următoarele provocări, sportivii CSU Craiova se pregătesc pentru o nouă experiență importantă pe plan internațional. În această săptămână va avea loc competiția WTT Youth de la Panagyurishte (Bulgaria), unde clubul va fi reprezentat de Marinescu Sasha și Găman Carmina. Pentru cei doi sportivi, acesta va fi primul concurs internațional, un pas important în parcursul lor competițional.

