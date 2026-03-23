Jaqueline Cristian a învins-o pe Ekaterina Alexandrova în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 7-6, după un meci de mare luptă la Miami, de peste două ore și 30 de minute. Românca s-a calificat în premieră în optimile unui turneu de categoria WTA 1000 și s-a apropiat la o singură victorie de top 30 mondial.

Jaqueline Cristian a avut prim tur liber la turneul WTA 1000 de la Miami, iar în turul secund a învins-o în minimum de seturi pe Peyton Stearns, a 47-a jucătoare a lumii, scor 6-4, 7-5.

Şapte prezenţe a avut Cristian în turul 3 la competițiile de WTA 1000, cu tot cu aceasta, de 6 ori fiind nevoită să se recunoască învinsă. În duelul cu Alexandrova, românca „a spart gheața” și e în optimile turneului de la Miami. Acolo se va duela cu Jessica Pegula, a 5-a jucătoare a lumii, care a dispus de Leylah Fernandez în două seturi trase la indigo, scor 6-2, 6-2.

Cristian și-a asigurat un cec de 105.720 de dolari și 120 de puncte WTA.

Jaqueline Cristian are acum 2-1 în meciurile directe cu Alexandrova, după ce rusoaica s-a impus în 2025, la Tokyo, în optimi, cu 6-1, 6-2, iar românca și-a luat revanșa anul acesta la Adelaide, în primul tur, cu 6-4, 6-4.

