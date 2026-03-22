Sorana Cîrstea, evoluție de clasă în fața unei favorite la Miami! E a patra victorie în meciurile directe

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, după ce a învins-o pe belgianca Elise Mertens, cap de serie numărul 21, cu 6-3, 6-2. Cîrstea (35 ani, 35 WTA) a câștigat după o oră și 18 minute de joc.

Sorana Cîrstea participă pentru ultima oară la Miami Open, turneu la care a ajuns în penultimul act în 2023 și a mai jucat optimile de finală în 2013 și 2024. Jucătoarea de 35 de ani a evoluat excelent până în acest moment, reușind să obțină 3 rezultate favorabile.

Românca s-a impus în toate cele patru partide directe cu Mertens (30 ani, 19 WTA). În 2016, a învins-o pe 6-3, 6-0 în turul al treilea al calificărilor la Roland Garros, în 2018 a câștigat cu 7-5, 6-4, în turul al doilea la Doha, iar în 2021 s-a impus cu 6-1, 7-6 (7/3), în finala de la Istanbul.

Cîrstea și-a asigurat un cec de 105.720 de dolari și 120 de puncte WTA, iar următoarea sa adversară va fi Coco Gauff.

Reamintim că, în turul inaugural, Cîrstea a trecut cu 6-3, 6-4 de Shuai Zhang (37 de ani, 61 WTA). Apoi, în turul secund, ea și-a luat revanșa în fața Lindei Noskova (21 de ani, 13 WTA) și a învins-o pentru a doua oară în 2026: 6-2, 3-6, 6-4.

Citește și: Jaqueline Cristian a impresionat în duelul cu Stearns de la Miami! Va juca împotriva unei jucătoare de Top





