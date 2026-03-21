Gabi Ruse nu i-a făcut față „tăvălugului“ Keys la Miami Open

Știri de ultima orăSportTenisGabi Ruse nu i-a făcut față „tăvălugului“ Keys la Miami Open

De Tiberiu Cocora

Gabriela Ruse (28 de ani, 73 WTA) a fost învinsă de Madison Keys (31 de ani, 18 WTA) în turul secund al Miami Open, scor 0-6, 3-6. Românca a câștigat doar 9 puncte în setul inaugural și, chiar dacă și-a revenit în setul al doilea, nu a mai putut să facă nimic.

Sportiva de 31 de ani a fost de neoprit în primul set, câștigat cu 6-0 în doar 22 de minute. Situația s-a schimbat în setul secund, când Ruse a câștigat 3 game-uri pe propriul serviciu, profitând atât de greșelile adversarei.

Nu a fost, însă, de ajuns. Keys a continuat să joace excelent, a returnat impecabil în unele momente și a avut niște lovituri direct câștigătoare excepționale. Madison Keys s-a impus cu 6-0, 6-3 și s-a calificat în turul al treilea de la Miami Open.

Pentru participarea în turul al doilea, Gabriela Ruse a obţinut un premiu de 36.110 dolari şi 35 de puncte.

Citește și: România U21, pregătită de încleștările cu Kosovo și San Marino! Vezi lotul stabilit de Curelea!


