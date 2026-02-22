0.6 C
Craiova
duminică, 22 februarie, 2026
Carlos Alcaraz a câștigat la pas finala de la Doha 

De Tiberiu Cocora

Carlos Alcaraz, liderul mondial, a câștigat turneul ATP 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 2.833.335 de dolari, învingându-l clar, sâmbătă în finală, cu 6-2, 6-1, pe francezul Arthur Fils, informează EFE.

Alcaraz a obținut, astfel, primul său titlu în capitala Qatarului după o finală care a durat doar 50 de minute la Complexul internațional de tenis și squash Khalifa, trecându-și în cont al 26-lea titlu din carieră și al doilea din acest an după Australian Open. Alcaraz a obținut cu această ocazie a 12-a victorie în tot atâtea meciuri în acest sezon.

La rândul său, nr.1 francez Arthur Fils (21 ani), aflat pe locul 40 mondial, a disputat al treilea său turneu după o accidentare suferită.

„Știam ce vreau să fac. Mi-am făcut treaba“, a spus Alcaraz după meci. Spaniolul în vârstă de 22 de ani nu mai câștigase niciodată turneul de la Doha, unde a fost eliminat în sferturile de finală anul trecut.

