Americanca Jessica Pegula, triumfătoare în finala turneului de la Dubai

Jessica Pegula, nr.5 mondial, a învins-o sâmbătă pe ucraineanca Elina Svitolina (9 WTA), cu 6-2, 6-4, în finala turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari.

Pegula a dominat cap-coadă finala din Emirate. Mai întâi, Jessica și-a trecut în cont primul set, cu 6-2. Partea a doua a fost mai echilibrată. Svitolina a încercat să revină, însă și-a cedat serviciul la 2-3 și nu a reușit să îl mai recupereze. Americanca a învins cu 6-2, 6-4 și a cucerit al patrulea titlu de nivel WTA1000 din carieră.

Pegula, care va împlini 32 de ani la începutul săptămânii viitoare, a câștigat al zecelea trofeu din carieră și al patrulea din categoria WTA 1000, după cele de la Guadalajara în 2022, Canada în 2023 și 2024.

