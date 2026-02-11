0.6 C
Craiova
miercuri, 11 februarie, 2026
Știri de ultima orăSportTenisSimona Halep, mesaj de suflet la finalul turneului Transylvania Open 2026

De Tiberiu Cocora

Simona Halep, ambasadoare a turneului Transylvania Open, a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare, prin care a dezvăluit ce a simțit la Cluj. Fosta mare jucătoare de tenis, care s-a retras din activitate în urmă cu un an de zile, chiar la Cluj, a fost cea care i-a oferit trofeul Soranei Cîrstea.

După încheierea turneului, Simona Halep a simțit nevoia să transmită un mesaj despre ceea ce a simțit la Cluj și a publicat mai multe fotografii pe contul personal de Instagram, unde a scris și o scurtă reacție. 

„Cluj, îți mulțumesc pentru iubire!”, a scris Simona Halep pe contul personal de Instagram, unde a publicat mai multe fotografii realizate la Cluj.

Sorana Cîrstea s-a impus la Transylvania Open

Aflată în ultimul an al carierei, Sorana Cîrstea a câștigat al patrulea trofeu în cei 23 de ani de când joacă tenis. S-a impus în finală la Transylvania Open cu un sec 6-0, 6-2, adversară fiindu-i jucătoarea britanică Emma Răducanu, care are tată român.

Organizatorii au decis ca învingătoarea să primească trofeul din mâinile Simonei Halep, fosta mare jucătoare fiind în prezent ambasadoare a turneului de categorie WTA 250. În momentul în care a îndeplinit respectivul oficiu, Simona i-a spus Soranei „Ai jucat foarte bine. Multă baftă”.

„Mulțumesc Simonei pentru că mi-a dat acest premiu. Este un vis împlinit să primesc o cupă de la ea”, a spus Sorana, la rândul ei.

