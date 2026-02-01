Româncele au „căzut“ pe capete în prima zi la Transylvania Open

Ziua de sâmbătă, 31 ianuarie, a marcat debutul celei de-a șasea ediții a turneului Transylvania Open, însă veștile dinspre BT Arena nu au fost cele mai bune pentru fanii tenisului românesc. Singurele reprezentante ale noastre prezente în calificări au părăsit competiția încă din runda inaugurală.

Briana Szabo a cedat fără drept de apel în fața italiencei Lucrezia Stefanini, scor 1-6, 1-6, în timp ce Mara Gae a fost învinsă în două seturi de poloneza Maja Chwalinska, scor 2-6, 3-6. Deși au beneficiat de suportul publicului clujean, diferența de experiență și-a spus cuvântul în fața unor adversare mai bine cotate.

Duminică, 1 februarie, spectacolul continuă cu partidele decisive pentru accesul pe tabloul principal, dar și cu primele patru meciuri oficiale de simplu. Din păcate, România nu va avea nicio reprezentantă la simplu în a doua zi a competiției.

Suporterii le vor putea vedea însă la lucru pe tricolore în proba de dublu. Perechea Miriam Bulgaru/Mara Gae va intra pe teren, la fel ca Irina Bara, care face echipă cu Ekaterine Gorgodze.

Citește și: Drama lui Musetti și norocul lui Nole: abandon la 2-0 și semifinală la Melbourne pentru Djokovic