Alcaraz, în finala AO după cea mai lungă semifinală din istoria turneului

Carlos Alcaraz s-a calificat în a 8-a finală de Grand Slam a carierei, prima la Australian Open, după un meci câştigat într-un decisiv dramatic în faţa lui Alexander Zverev, numărul 3 mondial. S-a încheiat 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 pentru iberic, la capătul celei mai lungi semifinale din istoria turneului (5 ore şi 27 de minute).

Jucătorul iberic și-a folosit experiența și combativitatea pentru a depăși problemele fizice cu care s-a confruntat în setul al treilea, în timpul căruia a vomitat pe teren și a avut crampe care i-au împiedicat mișcările și i-au oprit tentativa de revenire. Zverev a etalat, în schimb, o formă fizică mai bună.

Chiar și în aceste condiții, liderul clasamentului ATP a obținut a șaptea sa victorie în fața germanului – în 13 confruntări directe – după cinci ore și 25 de minute de joc.

În cele din urmă, liderul mondial a câştigat ireal o partidă în care părea să nu mai conteze fizic, Zverev capotând mental şi fizic pe final. S-a încheiat 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 pentru iberic, la capătul unui duel pentru istorie.

Cea mai lungă semifinală din istoria Australian Open

Confruntarea Alcaraz – Zverev a devenit cel mai lung meci de la Australian Open 2026, depăşind ciocnirea din turul doi dintre Stan Wawrinka şi Arthur Gea, care a durat 4 ore şi 33 de minute. Duelul dintre spaniol şi german a depăşit graniţa celor 5 ore de joc, fiind cel mai lung meci din cariera neamţului. De asemenea, meciul a devenit cea mai lungă semifinală din istoria Australian Open, doborând recordul deţinut de confruntarea Nadal – Verdasco, din 2009.

Prezent în a 8-a finală de Grand Slam a carierei (6 câştigate), Alcaraz are în faţă primul succes la Australian Open. Dacă se va impune în ultimul act de duminică, spaniolul va deveni cel mai tânăr jucător din istorie care are în palmares toate cele 4 turnee majore (record deţinut de Nadal).

În ultimul act, Alcaraz va da piept cu învingătorul dintre Sinner şi Djokovic, dispută în care italianul pleacă favorit uriaş, diferenţa actuală de valoare, dar şi de formă fiind în favoarea elevului lui Cahill şi Vagnozzi. În plus, Jannik l-a învins în ultimele 5 directe pe sârb.

