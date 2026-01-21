Naomi Osaka va fi adversara Soranei Cîrstea în turul al doilea la Australian Open

Naomi Osaka, fost lider mondial al tenisului feminin, în prezent pe locul 17 în clasamentul WTA, a învins-o marți pe croata Antonia Ruzic, locul 65 WTA, în trei seturi, 6-3, 3-6, 6-4 și s-a calificat în turul al doilea al turneului de Mare Slem de la Australian Open, unde o va întâlni pe românca Sorana Cîrstea.

Naomi Osaka are în palmares patru titluri de Mare Slem, dintre care două la Melbourne în 2019 și 2021. Osaka a jucat marți primul ei meci într-un turneu de Mare Slem de la apariția sa în semifinala de la US Open din septembrie, cea mai bună performanță a sa într-un turneu major de la revenirea în circuit la începutul anului 2024, după nașterea primului ei copil, notează AFP.

Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a doua a turneului Australian Open, al doilea de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o pe germanca Eva Lys în trei seturi, cu 3-6, 6-4, 6-3, marți. Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, este locul 41 WTA.

