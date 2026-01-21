0.1 C
Craiova
Naomi Osaka va fi adversara Soranei Cîrstea în turul al doilea la Australian Open

De Tiberiu Cocora

Naomi Osaka, fost lider mondial al tenisului feminin, în prezent pe locul 17 în clasamentul WTA, a învins-o marți pe croata Antonia Ruzic, locul 65 WTA, în trei seturi, 6-3, 3-6, 6-4 și s-a calificat în turul al doilea al turneului de Mare Slem de la Australian Open, unde o va întâlni pe românca Sorana Cîrstea.

Naomi Osaka are în palmares patru titluri de Mare Slem, dintre care două la Melbourne în 2019 și 2021. Osaka a jucat marți primul ei meci într-un turneu de Mare Slem de la apariția sa în semifinala de la US Open din septembrie, cea mai bună performanță a sa într-un turneu major de la revenirea în circuit la începutul anului 2024, după nașterea primului ei copil, notează AFP.

Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a doua a turneului Australian Open, al doilea de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o pe germanca Eva Lys în trei seturi, cu 3-6, 6-4, 6-3, marți. Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, este locul 41 WTA.

