Craiova
miercuri, 21 ianuarie, 2026
Gabriela Ruse merge „ceas“ la Australian Open! Victorie entuziasmantă cu Tomljanovic

De Tiberiu Cocora

Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, după ce a întrecut-o pe australianca Ajla Tomljanovic, cu 6-4, 6-4, miercuri, la Melbourne. Ruse (28 ani, 79 WTA) a obținut victoria după o oră și 29 de minute.

Românca nu și-a pierdut serviciul în acest meci, salvând singura minge de break pe care a avut-o Tomljanovic (32 ani, 78 WTA). Gabriela Ruse a reușit 3 ași și a comis o singură dublă greșeală, în timp ce adversara sa a avut un singur as și 7 duble greșeli. Românca a fost superioară la winners, cu 22-11, având și mai puține erori neforțate (22-25).

Ruse are acum 2-1 în meciurile directe cu Tomljanovic, pe care a mai învins-o în 2022, cu 6-1, 7-5, în turul al treilea al calificărilor la Dubai. Tomljanovic s-a impus în 2024, în optimi la Hong Kong, cu 7-5, 6-3.

Gabi Ruse și-a asigurat un cec de 327.750 de dolari australieni și 130 de puncte WTA, iar următoarea sa adversară va fi grecoaica Maria Sakkari sau rusoaica Mirra Andreeva, a opta favorită.

