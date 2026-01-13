Tenis de masă / Tinerii tricolori confirmă: România, rezultate remarcabile la Linz!

Sportivii români au încheiat în forță participarea la WTT Youth Contender Linz 2026, cucerind medalii importante în probele de simplu și confirmând nivelul ridicat al tenisului de masă juvenil din România.

După bronzul obținut în proba de dublu mixt U19, Robert Istrate a continuat evoluțiile solide și în întrecerile de simplu. La U17 simplu masculin, tricolorul a urcat pe treapta a treia a podiumului, după un parcurs excelent, cu cinci victorii în faza grupelor și pe tabloul principal. Semifinala disputată împotriva italianului Francesco Trevisan a fost extrem de echilibrată, cu răsturnări de situație și schimburi spectaculoase, fiind decisă în setul al cincilea, scor 2-3.

Matei Niță a obținut bronzul în proba de U13 simplu masculin. După patru victorii convingătoare, sportivul român s-a oprit în semifinale, unde a fost învins de austriacul Louis Fegerl. Tot la U13, Bianca Toma a încheiat competiția cu o medalie de bronz la simplu feminin, după ce a câștigat grupa și a impresionat în sferturile de finală. Parcursul său s-a oprit în semifinale, în fața sportivei Elina Hu din Elveția.

Robert Istrate, la un pas de aur

Ultima zi a competiției a fost una de excepție pentru delegația României. Robert Istrate a obținut medalia de argint la U19 simplu masculin, a treia sa medalie la Linz și cea mai valoroasă clasare. Cu un traseu impresionant până în finală, sportivul român a trecut de adversari puternici din Slovacia și Cehia, iar în ultimul act a fost foarte aproape de aur, cedând la limită în fața slovacului Mykhailo Lovha, după un meci dramatic, decis în setul decisiv.

Performanțele României au fost completate de Bianca Mei-Roșu, care a cucerit bronzul la U19 simplu feminin, după aurul obținut anterior la dublu mixt. Cu cinci victorii și un joc sigur pe tot parcursul competiției, sportiva noastră s-a oprit în semifinale, unde a fost învinsă de japoneza Miku Matsushima. De asemenea, cele mai tinere tricolore, Antonia Labo și Dora Nagy, au urcat pe podium la categoria U11, oferind o promisiune clară pentru viitorul tenisului de masă românesc.

Prin aceste rezultate, sportivii și antrenorii români au încheiat WTT Youth Contender Linz 2026 cu prezențe constante pe podium.

Antrenori: Vasile Florea (U19 masculin), Ana Sebe (U19 feminin), Bogdan Albescu (U15 feminin) și Istvan Gyorgy (U15, masculin). De menționat și faptul că Vasile Florea, selecționerul U19 la băieți, este și antrenorul echipei locale Universitatea Craiova!

Agenția Națională pentru Sport a felicitat medaliații

Agenția Națională pentru Sport salută performanțele remarcabile obținute de sportivii români la WTT Youth Contender Linz 2026, unde tricolorii au demonstrat că succesul înseamnă mai mult decât medalii: ambiție, curaj, pasiune și respect față de valorile României.

„Mândri de copiii României și de oamenii care îi cresc prin sport! La WTT Youth Contender Linz 2026, sportivii români au urcat pe podium nu doar cu medalii, ci și cu ambiție, curaj și pasiune. Au jucat cu inima, au luptat pentru fiecare punct și au arătat ce înseamnă să reprezinți România cu demnitate.

Robert Istrate a impresionat prin determinare și maturitate, obținând argintul la U19 simplu masculin, după un parcurs spectaculos și meciuri de mare intensitate. Bianca Mei-Roșu a adăugat o nouă medalie în palmaresul său, bronz la U19 simplu feminin, confirmând valoarea și constanța unei sportive de top. Cele mai tinere tricolore, Antonia Labo și Dora Nagy, au urcat pe podium la U11, demonstrând că viitorul tenisului de masă românesc este deja aici.

Felicitări sportivilor, antrenorilor și întregului staff pentru munca din spatele acestor momente de bucurie. Fiecare medalie spune o poveste despre sacrificiu, încredere și visuri duse mai departe. România crește prin sport. România inspiră. România speră“, este mesajul postat de Agenția Națională pentru Sport.

