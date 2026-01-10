Emma Răducanu vine la Transylvania Open 2026! Câte românce sunt direct pe tabloul principal

Emma Răducanu, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea vor evolua la ediția 2026 a turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250) de la Cluj-Napoca, au anunțat, joi, organizatorii într-un comunicat de presă. Cea de-a șasea ediție a Transylvania Open WTA 250 va avea loc în perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2026, în BTarena din Cluj-Napoca.

Meciurile se vor disputa indoor, pe două terenuri de suprafață hard. 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu vor juca pentru marele trofeu. Valoarea totală a premiilor turneului de la Cluj-Napoca este de 283.347 de dolari.

Având origini românești, Emma Răducanu, campioană de Grand Slam, va fi prezentă pentru a doua oară la Transylvania Open. Pe tabloul principal e inclusă și Gabriela Ruse.

Patrick Ciorcilă, directorul turneului Transylvania Open, a declarat că se bucură de revenirea Emmei Răducanu la Cluj după o pauză de cinci ani.

„Aducem din nou la Cluj-Napoca un turneu de tenis de top, cu un tablou principal puternic, care reunește jucătoare de clasă mondială și multe sportive românce ce merită din plin susținerea publicului. Revenirea Emmei Răducanu după cinci ani ne bucură în mod special, mai ales știind cât de iubită este în România. Ne onorează faptul că suntem un turneu la care jucătoarele aleg să revină an de an – pentru atmosferă, pentru condițiile excelente și pentru publicul extraordinar din BTarena. În acest an, am investit și mai mult în experiențele din afara terenului, pentru ca turneul să fie o experiență completă atât pentru public, cât și pentru jucătoare“, a spus Ciorcilă, pentru Agerpres.

Tabloul principal al turneului Transylvania Open WTA 250 este următorul:

1. Emma Răducanu (Ex) (locul 29 WTA, Marea Britanie)

2. Jaqueline Cristian (locul 38 WTA, România)

3. Sorana Cîrstea (locul 41 WTA, România)

4. Anastasia Potapova (locul 55 WTA, Austria)

5. Xinyu Wang (locul 57 WTA, China)

6. Olga Danilovic (locul 67 WTA, Serbia)

7. Donna Vekic (locul 69 WTA, Croația)

8. Antonia Ruzic (locul 70 WTA, Croația)

9. Anna Bondar (locul 73 WTA, Ungaria)

10. Varvara Gracheva (locul 75 WTA, Franța)

11. Camila Osorio (locul 76, Columbia)

12. Elisabetta Cocciaretto (locul 81 WTA, Italia)

13. Petra Marcinko (locul 82 WTA, Croația)

14. Ella Seidel (locul 84 WTA, Germania)

15. Elena-Gabriela Ruse (locul 85, România)

16. Sara Sorribes Tormo (locul 85 WTA, Spania)

17. Oleksandra Olinikova (locul 90 WTA, Ucraina)

18. Kamilla Rahimova (locul 91 WTA, Uzbekistan)

19. Kaja Juvan (locul 99 WTA, Slovenia)

20. Veronika Erjavec (locul 103 WTA, Slovenia)

21. Anastasia Zaharova (locul 104 WTA, Rusia)

22. Lucia Bronzetti (locul 105 WTA, Italia)

23. Mayar Sherif (locul 107 WTA, Egipt)

Citește și: Româncele, la putere în Australia! Victorii pe linie pentru fetele noastre în calificările de la Adelaide



