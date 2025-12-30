Tenis de masă / Bernadette Szocs, cea mai bună sportivă a anului 2025

Vicecampioană mondială și europeană în 2025, Bernadette Szocs a fost desemnată de Federația Română de Tenis de Masă cea mai bună sportivă a anului, conform anunțului FRTM publicat, marți, pe site-ul oficial. Locurile 2 și 3 ale ierarhiei întocmite de FRTM le-au revenit lui Iulian Chirița, vicecampion european cu echipa de seniori a României, respectiv Elizabetei Samara, medaliată cu argint la Campionatul European pe echipe.

Federația Română de Tenis de Masă menționează că a alcătuit un clasament top 10 în funcție de performanțele și dedicarea demonstrate de sportivi în 2025.

Clasament:

1. Bernadette Szocs – vicecampioană mondială de dublu feminin, vicecampioană europeană cu echipa României

2. Iulian Chiriță – vicecampion european cu echipa României, vicecampion mondial la U19 dublu mixt, bronz mondial la U19 dublu masculin, vicecampion european U21 la simplu, bronz european U21 la dublu masculin, campion european cu echipa U19 a României, campion european la U19 dublu masculin, vicecampion european la U19 dublu mixt

3. Elizabeta Samara – vicecampioană europeană cu echipa României, vicecampioană la Top 16 Europa; Elena Zaharia – vicecampioană europeană cu echipa României, campioană europeană U21 la dublu mixt, vicecampioană europeană U21 la dublu feminin, bronz U21 la simplu

4. Echipele naționale de senioare și seniori ale României – argint european (Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia), argint european (Eduard Ionescu, Iulian Chiriță, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate)

5. Darius Movileanu – vicecampion european cu echipa României, campion european U21 la dublu masculin, campion european U21 la dublu mixt

6. Echipa masculină U19 a României – aur european (Dragoș Bujor, Iulian Chiriță, Robert Istrate, Luca Oprea, antrenor Mădălin Ionașcu)

7. Bianca Mei-Roșu – vicecampioană europeană U21 la dublu feminin, triplă medaliată cu bronz european la U19 simplu, U19 dublu feminin și U19 dublu mixt, bronz la Top 10 Europa

8. Eduard Ionescu – vicecampion european cu echipa României, campion european U21 la dublu masculin

9. Andrei Istrate – vicecampion european cu echipa României, bronz european U21 la dublu masculin

10. Ioana Sîngeorzan – dublă medaliată cu bronz european la U21 simplu și dublu feminin, Dragoș Bujor – campion european cu echipa U19 a României, vicecampion european U19 la dublu masculin, bronz european la U19 simplu masculin

Citește și: Simona Halep, nostalgică pe final de an: „Îmi lipsește puțin tenisul!“



