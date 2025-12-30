3.3 C
Simona Halep, nostalgică pe final de an: „Îmi lipsește puțin tenisul!“

De Tiberiu Cocora

Simona Halep, învinsă în primul tur la Transylvania Open de Lucia Bronzetti, și-a anunțat retragerea din tenis la începutul lunii februarie. La aproape 11 luni de la acel moment, fosta sportivă a dezvăluit ce îi lipsește cel mai mult.

Simo a fost extrem de emoționată când a făcut anunțul trist pentru toți fanii săi, dar a ținut să precizeze că a realizat tot ce se putea în sportul alb și că în viața sa începe un nou capitol.

Acum, la aproape 11 luni de la acel moment, marea campioană simte tot mai tare dorul sportului care i-a adus atâtea bucurii. Într-o declarație recentă, Simona Halep a recunoscut cât de mult îi lipsește tenisul, sentimente amplificate de revenirea pe teren la Turneul Campioanelor, în calitate de ambasadoare. Vorbind despre emoțiile resimțite la Riad, românca a dezvăluit și ce caracteristică a sa consideră că a dezavantajat-o de-a lungul carierei, amintindu-și că ceea ce simțea înaintea meciurilor îi provoca dureri de stomac.

„Sincer, îmi lipsește puțin tenisul. Mi s-a făcut pielea de găină când am intrat pe terenul central în timpul ultimei finale WTA, gândindu-mă la toate meciurile pe care le-am jucat acolo. Deși, ei bine, recunosc că totul este mai bine fără stresul meciurilor.

Nu mai am acele dureri de stomac dinaintea partidelor… Erau insuportabile. Faptul că am fost atât de emoțională a fost ca un handicap pentru mine pe teren, dar făcea parte din mine și a trebuit să accept. Nu regret nimic, nici măcar o singură greșeală, accept totul. Sunt mândră de toate lucrurile bune pe care le-am realizat, dar mai ales de modul în care mi-am gestionat eșecurile, precum și succesele”, a declarat Simona Halep, citată de TennisActu.net.

