Tenis de masă / Eduard Ionescu, victorie impresionantă la China Smash 2025

Victorie prestigioasă pentru Eduard Ionescu la China Smash 2025. Sportivul român l-a învins cu scorul de 3-1 pe Alexis Lebrun, campionul european en titre şi medaliatul cu bronz olimpic alături de echipa Franţei, la capătul unui joc de-a dreptul „electrizant“.

Componentul lotului naţional a fost la înălţime într-un meci electrizant decis în patru seturi, în faţa numărului 12 mondial, pe tabloul probei de simplu.

Eduard Ionescu (74 mondial) şi-a ajustat jocul după un prim set pierdut, iar în următoarele a susţinut ritmul alert al duelului cu adversarul francez.

Ferm în lovituri şi inspirat în deciziile luate, sportivul român gestionat presiunea şi a închis la limită, în favoarea sa, următoarele seturi, pentru victoria cu 3-1 (6-11, 11-9, 13-11, 11-9) şi calificarea printre primii 32 de sportivi ai probei, notează Federaţia Română de Tenis de Masă.

