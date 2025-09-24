23.4 C
Novak Djokovic s-a întors! Campionul sârb şi-a anunţat prezenţa la un super-turneu

De Tiberiu Cocora

Novak Djokovic, care nu a mai evoluat în vreo competiție de la începutul lunii septembrie, va participa la turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai, programat în perioada 1-12 octombrie, au anunțat marți organizatorii.

„S-a întors! Cvadruplul nostru campion se întoarce la Shanghai anul acesta“, au scris organizatorii pe rețeaua de socializare X (fosta Twitter).

Câștigător a 24 de titluri de Mare Slem, Djokovic nu a mai jucat un meci oficial de la înfrângerea sa în semifinalele US Open de la începutul lunii septembrie, la New York. După acel eșec împotriva numărului 1 mondial, Carlos Alcaraz (pe atunci clasat pe locul 2 în clasamentul ATP), actualul număr 4 mondial a lăsat semne de întrebare în privința programului său pentru sfârșitul sezonului.

El anunțase că va juca doar la turneul ATP 250 de la Atena (2-8 noiembrie), turneu care a înlocuit turneul de la Belgrad în calendarul acestui an.

Participarea sa la Masters 1000 de la Paris (27 octombrie – 2 noiembrie) sau la Turneul Campionilor de la Torino (9-16 noiembrie), cele mai importante două turnee programate după Shanghai, nu a fost confirmată până în acest moment.

Djokovic a câștigat turneul de la Shanghai în anii 2012, 2013, 2015 și 2018 și îi va înfrunta acum pe numărul 1 și numărul 2 mondial, Carlos Alcaraz, respectiv Jannik Sinner. 

