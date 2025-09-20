Jaqueline Cristian, eliminată în faza sferturilor și din proba de dublu de la Seul

Perechea româno-taiwaneză Jaqueline Cristian/Su-Wei Hsieh a fost învinsă de cehoaicele Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova cu 6-4, 7-6 (7/3), vineri, în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Seul (Coreea de Sud), dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari.

Cristian și Hsieh s-au înclinat după o oră și 37 de minute fața unor multiple campioane de Mare Șlem.

Perechea româno-taiwaneză trecuse în primul tur de principalele favorite, Ellen Perez (Australia)/Fanny Stollar (Ungaria).

Cristian și Hsieh vor fi recompensate cu un cec de 9.840 de dolari și 108 puncte WTA la dublu.

La simplu, Jaqueline Cristian a fost învinsă în primul tur de britanica Emma Răducanu, a opta favorită.

