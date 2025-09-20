Alexandra Dulgheru, încântată de noul ei statut la națională: „Este o onoare!“

Fosta jucătoare de tenis Alexandra Dulgheru a fost numită în postul de căpitan nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup. Aceasta a transmis, prin intermediul paginii sale de Facebook, că este o onoare pentru ea să preia acest rol de la fostul tenisman Horia Tecău.

Horia Tecău a anunțat la 19 august că renunță la rolul său de căpitan nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României. Tecău (40 ani) ocupa funcția din 7 martie 2022.

„Este o onoare specială să primesc torța de la Horia Tecău pentru Billie Jean King Cup și să trec de la a face parte din echipă ca jucătoare, la a-mi ajuta acum țara, în calitate de căpitan. Este întotdeauna o experiență aparte și deosebită să-ți reprezinți țara într-un eveniment de echipă, pentru un sport atât de individual, iar acum pot împărtăși o parte din aceste cunoștințe cu fetele, ceea ce este de neprețuit. Echipa și cu mine vom începe să discutăm cu jucătoarele, să organizăm și să elaborăm un plan pentru următoarea întâlnire, din noiembrie anul acesta, în Polonia. Hai, România!“, a transmis Alexandra Dulgheru.

Echipa României a participat în premieră anul trecut la turneul final al Cupei Billie Jean King, de la Malaga (Spania), dar a fost învinsă de Japonia cu 2-1 în prima rundă.

România va evolua în Grupa B, alături de Polonia și Noua Zeelandă, în play-off-ul Cupei Billie Jean King. Meciurile vor avea loc în sală, pe hard, în Arena Gorzow din Gorzow Wielkopolski, în perioada 14-16 noiembrie.

