Sorana Cîrstea i-a luat doar cinci game-uri lui Swiatek la Seul

Sorana Cîrstea nu a reușit, în această dimineață, să se califice în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Seul. Sportiva noastră a fost învinsă în două seturi, în optimi, de Iga Swiatek. Principala favorită a competiției nu a avut foarte mari probleme în duelul cu Sorana și s-a impus cu scorul de 6-3, 6-2, după o oră și 34 de minute de joc.

Swiatek s-a aflat la conducere pe tot parcursul meciului, după ce a început primul set cu două break-uri, ajungând să aibă 3-0 pe tabelă. Sportiva noastră a reușit în setul inaugural să facă și ea două break-uri, dar nu a putut să recupereze întreaga diferență, cedând cu 6-3. În setul 2, poloneza a început identic, reușind să câștige 3 game-uri la rând. Apoi, jocul s-a mai echilibrat, dar Sorana nu a putut nici să egaleze, fiind în cele din urmă învinsă cu 6-2.

În urma acestui eșec, românca și-a încheiat parcursul în competiția de la Seul, unde trecuse în primul tur de Anastasia Zakharova (locul 79 WTA).

Cîrstea rămâne cu un cec de 15.700 de dolari și 60 de puncte WTA. Swiatek va juca în sferturi cu învingătoarea dintre cehoaica Barbora Krejcikova și britanica Emma Răducanu.

