Tenis | S-au aflat câștigătorii turneului „AutoKAPPA Trophy“

Baza sportivă Tenis Club Stănică a găzduit în intervalul 6-10 septembrie Circuitul Național FRT Under 14 „AutoKAPPA Trophy“ – ediția a VII-a, la startul căruia au luat parte sportivi din întreaga țară. După partide foarte disputate, atât la masculin, cât și la feminin, s-au aflat și câștigătorii acestui important turneu de tenis juvenil.

Astfel, la feminin, locul 1 i-a revenit Anei Moldovan, care a depășit-o în ultimul act pe Irina Constantin cu 6-4, 6-0.

La dublu feminin s-a impus perechea Ana Moldovan / Sophia Voiculescu, învingătoare în fața cuplului Alessia Rădescu / Maria Iacob, scor 6-3, 6-2.

Câștigătorul probei de simplu masculin a fost craioveanul David Goldiș. Reprezentantul TC Stănică l-a învins în finală pe Patrick Dobrin cu scorul de 7-6 (4), 6-7 (5), 6-1.

În fine, la dublu masculin s-au impus Alexandru Guga și Nicolas Udrea, care au trecut cu 7-5, 6-0 de perechea Rareș Ispas / Nicolae Iordan.

„Felicitări tuturor sportivilor participanți și mulțumiri din suflet sponsorilor care au făcut posibil acest turneu extrem de important. Nu în ultimul rând mulțumim Federației Române de Tenis pentru sprijinul acordat. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să organizăm AutoKappa Trophy și așteptăm cu nerăbdare viitoarea ediție“, a declarat Victor Stănică, pentru GdS.

