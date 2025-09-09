Carlos Alcaraz, noul lider al clasamentului ATP

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, câștigătorul turneului US Open, a revenit pe primul loc al clasamentului mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), publicat luni. El a făcut rocadă cu adversarul său din finala de la New York, italianul Jannik Sinner.

În 2022, spaniolul de 19 ani a devenit cel mai tânăr lider mondial din istorie, după ce a cucerit primul său trofeu de Mare Șlem, la Flushing Meadows.



Alcaraz revine pe prima poziție după o serie de 65 de săptămâni în care Sinner a fost lider ATP.



Ibericul are 760 de puncte avans față de Sinner, iar germanul Alexander Zverev se menține pe locul al treilea, la 4.850 de puncte de italian.



Semifinalist pentru a 53-a oară în 80 de participări la turneele de Mare Șlem, sârbul Novak Djokovic a urcat pe locul patru în ierarhie, în dauna americanului Taylor Fritz, finalistul de anul trecut, care a coborât o poziție.

Clasamentul ATP la simplu: 1. Carlos Alcaraz (Spania) 11.540 puncte; 2. Jannik Sinner (Italia) 10.780; 3. Alexander Zverev (Germania) 5.930; 4. Novak Djokovic (Serbia) 4.830; 5. Taylor Fritz (SUA) 4.675; 6. Ben Shelton (SUA) 4.280; 7. Jack Draper (Marea Britanie) 3.690; 8. Alex De Minaur (Australia) 3.545; 9. Lorenzo Musetti (Italia) 3.505; 10. Karen Hacianov (Rusia) 3.280.

Clasamentul ATP la dublu: 1. Lloyd Glasspool (Marea Britanie) 8.300 puncte; 2. Julian Cash (Marea Britanie) 7.735; 3. Marcelo Arevalo (El Salvador) 6.965; 3. Mate Pavic (Croația) 6.965; 5. Horacio Zeballos (Argentina) 6.505; 6. Marcel Granollers (Spania) 6.415; 7. Harri Heliovaara (Finlanda) 6.150; 7. Henry Patten (Marea Britanie) 6.150; 9. Neal Skupski (Marea Britanie) 6.150; 10. Nikola Mektic (Croația) 5.580.

Românii sunt departe de Top 100



Din păcate, reprezentanții țării noastre sunt încă foarte departe de Top 100 ATP.

Filip Cristian Jianu rămâne cel mai bine clasat român la simplu, pe locul 264 (202 puncte), progresând trei poziții față de acum două săptămâni.

Situația celorlalți jucători români de tenis din clasamentul ATP: locul 362. Gabi Adrian Boitan (141 puncte), 396. Nicholas David Ionel (126), 426. Cezar Crețu (111), 538. Dan Alexandru Tomescu (71), 561. Ștefan Adrian Andreescu (67), 575. Sebastian Gima (63), 620. Radu Mihai Papoe (55), 660. Radu David Țurcanu (49).



La dublu, Victor Cornea este în continuare cel mai bine plasat, pe 144 (563 puncte), regresând cinci poziții. În grafic mai apar Alexandru Jecan – 153, 532 puncte; Bogdan Pavel – locul 188, 400 puncte, Alexandru Cristian Dumitru – locul 493, 114 puncte.

