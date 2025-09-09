Aryna Sabalenka zâmbește larg, de la înălțime

Aryna Sabalenka se menține în fruntea clasamentului mondial a jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, după ce a cucerit al doilea său titlu consecutiv la US Open.

Jucătoarea din Belarus are același avans ca în urmă cu două săptămâni față de Iga Swiatek, peste trei mii de puncte! Pe locul al treilea se află în continuare jucătoarea americană Coco Gauff, la doar 59 de puncte de poloneză.

Americanca Amanda Anisimova, finalista de la New York, a reușit un salt de cinci locuri și se află pe patru. Este cea mai bună clasare din carieră. Se află la 2.700 de puncte de compatrioata Gauff.

Finalista de anul trecut, Jessica Pegula, a coborât trei poziții și se află acum pe locul al șaptelea.

Japoneza Naomi Osaka, dublă laureată la New York (2018, 2020), învinsă în semifinalele acestei ediții, a reușit un salt de zece locuri și a ajuns pe 14.

Clasamentul WTA la simplu: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) 11.225 puncte; 2. Iga Swiatek (Polonia) 7.933, 3. Coco Gauff (SUA) 7.874; 4. Amanda Anisimova (SUA) 5.159; 5. Mirra Andreeva (Rusia) 4.793; 6. Madison Keys (SUA) 4.579; 7. Jessica Pegula (SUA) 4.383; 8. Jasmine Paolini (Italia) 4.006; 9. Qinwen Zheng (China) 4.003; 10. Elena Rîbakina (Kazahstan) 3.833.

Clasamentul WTA la dublu: 1. Taylor Townsend (SUA) 8.460 puncte; 2. Katerina Siniakova (Cehia) 8.320; 3. Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 7.725; 4. Gabriela Dabrowski (Canada) 7.270; 5. Sara Errani (Italia) 7.195; 5 (4). Jasmine Paolini (Italia) 7.195; 7. Veronika Kudermetova (Rusia) 6.435; 8. Jelena Ostapenko (Letonia) 5.643; 9. Elise Mertens (Belgia) 5.630; 10. Diana Șnaider (Rusia) 5.365.

Jaqueline Cristian, cea mai bună clasare din carieră

România are trei reprezentante în top 100, iar Jaqueline Cristian stă cel mai bine la acest capitol. Bucureșteanca de 27 de ani a urcat de pe locul 50 pe 43 (1.281 puncte), cea mai bună clasare a carierei.

Sorana Cîrstea a urcat de pe 71 pe 66 (998 puncte), iar Gabriela Ruse a coborât 26 de locuri și se află pe 96 (779 puncte).

Situația celorlalte românce din clasamentul WTA: locul 109. Irina-Camelia Begu (694 puncte), 114. Anca Todoni (660), 168. Miriam Bulgaru (421), 246. Patricia Maria Țig (288), 282. Irina Bara (239), 284. Gabriela Lee (238), 297. Ana Bogdan (227).

La dublu, Sorana Cîrstea se află pe 56, Gabriela Ruse ocupă locul 62, iar Monica Niculesc se află pe 73. În „spate“ se mai regăsesc următoarele:152. Jaqueline Cristian (505 puncte), 158. Irina-Camelia Begu (495), 217. Irina Bara (370), 270. Patricia Maria Țig (295).

