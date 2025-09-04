Circuitul Naţional FRT Autokappa Trophy se pregăteşte de start la Tenis Club Stănică

În perioada 6-10 septembrie, Tenis Club Stănică, în colaborare cu AUTOKAPPA şi Federaţia Română de Tenis, organizează cea mai mare și mai importantă competiţie naţională de juniori U14 ani din sud-vestul României: Circuitul Naţional FRT U14 „Autokappa Trophy“, ed. a VII-a! Această competiție juvenilă a devenit deja o tradiție în Oltenia, fiind la al 7-lea an de când se va desfășura la în comuna Cârcea, la Tenis Club Stănică.

Vor fi două probe, cele de simplu și dublu, atât la masculin, cât și la feminin. Toți sportivii se vor duela atât pentru punctele din clasamentul naţional al juniorilor, cât şi pentru unele dintre cele mai mari premii acordate în cadrul unui astfel de eveniment din Romania.

Câştigătorii se decid pe teren, petrecerea e pentru toată lumea

Preşedintele clubului Tenis Club Stănică, Victor Stănică, a ţinut să le mulţumească sponsorilor pentru tot ajutorul oferit şi a anunţat o petrecere spectaculoasă la finele evenimentului.

„Mulțumim sponsorului principal AutoKappa pentru sprijinul constant în dezvoltarea tenisului de performanță. Ca la fiecare ediţie, brandul oferă unele dintre cele mai mari premii din Circuitul Naţional FRT. De asemenea, pe parcursul competiţiei vom avea o „petrecere a jucătorilor“, susţinută de Cannoleria Craiova şi le mulţumim pe această cale pentru contribuția unică la eveniment! Cel mai bun să câştige şi să fie spectacol“, a declarat Victor Stănică.

„Born To Perform”, mottoul brandului Autokappa, se reflectă în dorinţa acestuia de a susţine performanţa atât în domeniul auto, cât şi în lumea sportului!

Locaţia desfăşurării: Tenis Club Stanică, str.Aeroportului, nr.278, com. Cârcea! Intrarea la fiecare eveniment este gratuită!

