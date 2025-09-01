19 C
Novak Djokovic nu i-a dat şanse lui Struff şi a bătut noi recorduri istorice

De Tiberiu Cocora

Novak Djokovic s-a calificat în sferturile de finală de la US Open, după cel mai bun meci al său de la actuala ediţie de la Flushing Meadows. Cel mai titrat jucător din istorie i-a predat o adevărată lecţie de tenis lui Jan-Lennard Struff, locul 144 ATP, impunându-se în doar o oră şi 51 de minute cu scorul de 6-3, 6-3, 6-2.

Contra sportivului din Balcani Struff nu a avut nicio şansă. Asta pentru că Novak a fost imperial cu serviciul încă o dată (12 aşi, 0 duble şi un procentaj de mingi câştigate cu primul serviciu de 79%). La final, procentajul sârbului a arătat impecabil: 33 de winners şi doar 20 de neforţate!

În sferturi, cvadruplul campion de la US Open îl va întâlni pe ultimul american rămas în cursă, numărul 4 ATP, Taylor Fritz. Acesta a trecut neaşteptat de uşor de un sportiv care defilase până în optimi, Tomas Machac, scor 6-4, 6-3, 6-3. Va fi a 11-a întâlnire între Novak şi Taylor.

Nole a ajuns pentru a 9-a oară în carieră în sferturi la toate Grand Slamurile în acelaşi an, depăşindu-l la acest capitol pe Federer (8 astfel de momente).

Djokovic s-a calificat în al 64-lea sfert de finală al carierei într-un turneu major (alt record), bifând totodată al 14-lea sfert la US Open. La 38 de ani şi 94 de zile, sârbul a devenit cel mai în vârstă jucător din istorie care să ajungă în ultimii 8 ani la toate turneele de Mare Slem într-un an.

