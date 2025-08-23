22.3 C
Știri de ultima orăSportTenis | Jecan și Pavel, învinși în finala probei de dublu la Sofia

De Alexandru VIRTOSU

Perechea română Alexandru Jecan (foto) /Bogdan Pavel a fost învinsă de cuplul austriaco-croat David Pichler/Nino Serdarusic, cu 4-6, 7-6 (7/2), 10-7, sâmbătă, în finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis challenger de la Sofia, dotat cu premii totale de 91.250 de euro.

Jecan și Pavel s-au înclinat după o oră și 49 de minute, informează Agerpres.

Jecan și Pavel au ratat o minge de meci în setul al doilea, la scorul de 6-5, iar în super tiebreak au condus cu 6-4, pierzând cu 7-10.

Românii vor fi premiați cu un cec de 2.630 de euro și 50 de puncte ATP la dublu.

Citeşte şi: Kaiac-canoe | Cătălin Chirilă, pe patru la canoe simplu 1.000 de metri, la Mondiale

