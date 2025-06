Andre Agassi, anunţ fabulos: „Eram dependent de droguri, îmi uram viaţa!“

În urmă cu ani de zile, o adevărată bombă zguduia lumea sportului: legendarul Andre Agassi recunoștea că a consumat substanțe interzise și a scăpat de suspendare! Acum, fostul număr unu mondial a făcut mărturisiri despre motivele care l-au împins spre o asemenea decizie, explicând felul în care viața lui arăta în acele momente și traumele pe care le avea în spate.

Andre Agassi a recunoscut că, în 1997, a fost depistat pozitiv la un control antidoping după ce consumase crystal meth. În cartea sa, Andre Agassi explică faptul ca a luat „crystal meth” (n.r. metamfetamină) deoarece nu mai era în formă și avea probleme în căsnicie. După un control antidoping pozitiv, el a mințit ATP, evitând astfel sancțiuni ce i-ar fi putut compromite cariera.

A declarat atunci că asistentul său era dependent de droguri și ca își punea aceste substanțe în sucuri. Sportivul a mințit spunând că a băut din întâmplare un astfel de suc, iar ATP l-a iertat, fără a-l suspenda. Acesta a recunoscut, totodată, că nu și-a dorit carieră în tenis, însă la insistențele tatălui său a făcut performanță în domeniu. Dar asta nu i-a adus fericire, ci dimpotrivă. Viața lui era măcinată de tristețe și de un profund sentiment că nu are scăpare.

„Consumam crystal meth, da. Hai să vorbim pe bune, pentru numele lui Dumnezeu, bine? Adică, vorbim despre unul dintre cele mai nocive droguri recreaționale care există. Încercam, practic, să mă autodistrug. Îmi uram viața. O uram pentru că nu știam cine sunt. Nu am ales eu viața asta. A fost o contradicție între binele care a venit cu ea? Da, adică, atunci când am cumpărat o casă pentru părinții mei și încă o casă pentru altcineva… ai parte de aceste contradicții pe care trebuie să le împaci, dar nu am putut să le împac până nu am trecut prin tot cercul, știi?

Și să treci prin tot cercul a însemnat să ajung la capătul puterilor. A însemnat să privesc în abis. A însemnat să mă simt atât de lipsit de valoare încât nu puteam ieși din acea stare. Era de parcă o adiere de vânt putea să mă arunce în gol, înțelegi? Adică, vrei să vorbim despre ce înseamnă cu adevărat realitatea? E să ajungi la Stuttgart, să primești un wildcard pentru că ești pe locul 141 în lume și mai poți încă vinde bilete, dar nu mai pot lovi o minge de tenis cum trebuie și sunt supraponderal. Pierzi în primul tur.»”, a mărturisit Andre Agassi, citat de Cancan.

