Jaqueline Cristian: „Mi-am ridicat foarte mult nivelul cu Iga!“

Jaqueline Cristian (#60 WTA) a tras concluziile după ce a pierdut în turul 3 de la Roland Garros contra polonezei Iga Swiatek (#5 WTA), scor 2-6, 5-7.

Jucătoarea din România a vorbit despre cum a fost să se înfrunte cu poloneza, despre ocaziile ratate și se declară mulțumită de parcursul avut.

„Am început un pic prost meciul, erau foarte multe emoții. Primele trei game-uri au fost dificil de gestionat, dar apoi, ușor ușor, am început să-mi dau seama și de jocul ei și să înțeleg mai bine ce am de făcut. Chiar dacă nu am jucat cel mai bun tenis al meu, cred că mi-am ridicat foarte mult nivelul și mi-am dat o șansă să o împing cât de mult am putut și să fac maximum din cât am putut face astăzi. Am avut câteva mingi de break pe care și acum le trăiesc. Dar am simțit că la mingile mele de break era foarte solidă și știam că orice șansă pe care nu o fructific o ajută, îi dă încredere și o ține agățată în game.

Per total sunt fericită cu ceea ce am făcut. Bine, e mult spus fericită, dar e un meci care îmi dă încredere. Consider că sunt pe un drum bun și plec de aici cu capul sus. Acum sunt un pic supărată, pentru că simt că am avut șanse și mi-aș fi dorit să împing meciul în decisiv, dar asta e. Sunt mândră de meciul pe care l-am făcut și de turneul pe care l-am făcut. Am învățat că pot. Trebuie doar să continui și să am răbdare. Simt că momentul meu va veni”, a spus Jaqueline Cristian pentru Eurosport.ro.

