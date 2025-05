Emma Răducanu, doar trei game-uri câştigate în faţa Igăi Swiatek, la Roland Garros

Emma Răducanu (41 WTA) a pierdut fără drept de apel în turul 2 de la Roland Garros, în fața polonezei Iga Swiatek (5 WTA), scor 1-6, 2-6. Sportiva cu origini românești a câștigat doar 3 game-uri și a cedat în fața fostului lider mondial într-o oră și 20 de minute.

Pentru Emma Răducanu a fost a șasea înfrângere din tot atâtea dueluri cu Iga Swiatek. Mai mult, britanica nu a reușit să-și adjudece niciun set de-a lungul timpului cu adversara din Polonia, care conduce cu un neverosimil 12-0 la seturi.

Swiatek încearcă să devină prima femeie care câștigă patru titluri consecutive la Roland Garros, de la Suzanne Lenglen în urmă cu 102 ani.

„M-am simțit bine pe teren, cu siguranță, așa că am simțit că pot face tot ce mi-am planificat sau tot ce am vrut să fac. A trebuit doar să mă adaptez la vânt, deoarece condițiile au fost destul de dificile astăzi. Sunt fericită că am făcut asta bine și am trecut. Cred că faptul că am avut ceva timp liber înainte m-a ajutat puțin, cu siguranță, așa că sunt pregătită să lupt pentru asta. Sincer, îmi place să joc aici. Acest loc mă inspiră și asta mă face să muncesc mai mult“, a spus Swiatek.

În turul următor, poloneza se va duela cu Jaqueline Cristian.

