Jaqueline Cristian: „Doar m-am bucurat pe teren!“

Jaqueline Cristian (60 WTA) a început cu dreptul participarea la ediția din acest an a Roland Garros, trecând cu 6-1, 6-0 de Kimberly Birrell (66 WTA). La finalul jocului, românca a vorbit despre duelul cu adversara din Australia și a explicat în ce fel a ajutat-o finala pierdută la Rabat.

„M-am simțit foarte bine. Chiar eram nerăbdătoare de când am ajuns din Rabat. Când am aflat că voi juca luni, eram cu emoții pozitive, pentru că mi-am dorit foarte mult să ajung într-o formă bună la Roland Garros și mă bucur că s-a întâmplat. Acum doar m-am bucurat pe teren și am continuat cu încrederea pe care o simt din ultimele meciuri. A avut un impact pozitiv, sincer, pentru că nu a făcut decât să mă motiveze și mai mult. Din păcate, în finală am fost extrem de obosită, nu mi-am revenit după semifinală și n-a fost un sentiment bun pe teren. Așa că de-abia așteptam, sincer, să intru iar într-un meci și să pot să mă bucur și să am un feeling bun când lovesc mingea“, a spus Jaqueline.

Încă nu ştie prea multe despre următoarea adversară

Prima „rachetă” a României a spus câteva cuvinte despre Sara Bejlek, următoarea ei adversară.

„Nu o cunosc așa bine. O știu din turnee dar, sincer, nu m-am uitat atât de mult la cum joacă. Știu de victoria de ieri și totul e posibil la un Grand Slam și în tenis, în general. E clar că voi vorbi cu echipa și avem două zile până joc. Avem timp să pregătim meciul“, a mai spus Jaqueline.

