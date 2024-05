Sorana Cîrstea: „Chiar și cu acele dureri trebuia să câștig meciul!“

Sorana Cîrstea s-a oprit în runda inaugurală a turneului Roland Garros. Ea a fost învinsă în trei seturi de rusoaica Anna Blinkova, 6-3, 3-6, 7-6(5).

Românca a suferit însă o accidentare chiar în primul set şi a fost la un pas să abandoneze.

„Am venit cu o accidentare din februarie, de la Doha, o inflamație a fasceitei plantare și niște rupturi fibrilare. Ca să fiu refăcută complet după această accidentare trebuie să iau pauză de o lună. În același timp, am zile bune și zile mai puțin bune. Suntem în mijlocul sezonului și am zis să trag de mine. La 3-2, terenul era destul de alunecos din cauza ploii continue care a fost. Am alunecat și am simțit ca și cum în călcâi aveam un cuțit înfipt.

M-am speriat inițial, deoarece simțeam foarte multă durere. Apoi am chemat fizioterapeutul și mi-a făcut un bandaj destul de puternic. Eram speriată că se poate întâpla ceva mai grav, dar, având în vedere că eram la Roland Garros, am zis să trag de mine și simțeam că pot să câștig și cu probleme medicale. Chiar și cu acele dureri trebuia să câștig, am făcut niște erori neforțate care nu trebuiau făcute la experiența mea. Terenul a fost foarte greu din cauza vremii. În mod normal, totul ar fi mers bine“, a declarat Sorana Cîrstea, citată de Eurosport.

„Am luat niște decizii complet greșite“

„Cred că la începutul setului trei trebuia să mă desprind puțin. Am făcut și niște greșeli pe care, în mod normal, nu le fac. Cred că eu am pierdut acest meci, nu cred că ea l-a câștigat. În tie-break, am luat niște decizii complet greșite și vina este a mea. Nu este vina nimănui.

Sunt puțin obosită, deoarece vin cu această accidentare din februarie. Când nu poți da totul la antrenamente și te menajezi, nici la meci nu poți să ajungi așa cum îți dorești. Vin deja după trei luni de durere continuă. Voi lua o pauză mai lungă. Nu cred că voi sta o lună, dar cred că trei săptămâni voi lua pauză. Cred că următorul turneu la care voi participa o să fie Eastbourne sau Wimbledon. Aș încerca să am câteva meciuri și înainte de Wimbledon, pentru că este o situație complicată. Vom vedea. Ideea este că trebuie să refac piciorul”, a mai spus Sorana.

