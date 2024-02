Tenis de masă / Ovidiu Ionescu: „China a fost mult prea puternică pentru noi“

Selecţionata masculină de tenis de masă a României a fost învinsă de puternica formaţie a Chinei cu scorul de 3-0, în optimile de finală ale Campionatelor Mondiale.

Ovidiu Ionescu a declarat, miercuri, că reprezentativa Chinei a fost mult prea puternică pentru echipa României.

„China, având în componenţă numărul 1, 2 şi 3 mondial, a fost mult prea puternică pentru noi din toate punctele de vedere. Sunt convins că această experienţă ne va ajuta, mai ales pe cei tineri în viitor. Trebuie să învăţăm tot ce putem din acest meci, însă să nu uităm că am făcut un Campionat Mondial foarte bun. Am ajuns în primele 16 echipe ale lumii, iar acest lucru trebuie să ne ofere foarte multă încredere în viitor. Pur şi simplu adversarii au fost mai buni. Dar eu sunt mândru de ceea ce am realizat aici şi sunt convins că viitorul va fi de partea noastră“, a spus Ionescu, pentru FRTM.

Lotul masculin a fost alcătuit la Mondiale din Ovidiu Ionescu, Eduard Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate, Iulian Chiriţă, antrenorii Andrei Filimon, Ionuţ Seni şi kinetoterapeutul Adrian Mîrza.

