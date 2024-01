Novak Djokovic: „Unul dintre cele mai proaste meciuri de Grand Slam din carieră!“

Novak Djokovic, eliminat vineri de italianul Jannik Sinner în semifinale la Australian Open, a declarat că a făcut probabil cel mai prost meci din cariera sa la un turneu de Grand Slam.

„Am fost şocat de nivelul meu, nu am făcut multe lucruri aşa cum trebuia. Este unul dintre cele mai proaste meciuri de Grand Slam din cariera mea. Vreau să-i dau credit (lui Sinner), pentru că a făcut totul mai bine decât mine. Sunt sigur că voi vedea mai târziu lucruri de care pot fi mândru. Seria avea să se termine într-o zi. Cel puţin am dat tot ce aveam şi am pierdut împotriva unui jucător care va avea şanse mari să câştige primul său Grand Slam. Sper să am şansa să revin să joc, măcar încă o dată.

Pe parcursul întregului turneu nu am reuşit să fiu aproape de cel mai bun nivel al meu. Poate ziua împotriva lui (Adrian) Mannarino a fost mai bună. Nu este modul în care joc de obicei în Australia. Această statistică spune multe. El a servit foarte bine şi am făcut multe lucruri negative: retur, mişcare, forehand, backhand… A dominat foarte mult cu serviciul său şi asta influenţează mintea adversarului, care în acest caz eram eu“, a declarat Djokovic.

Nole nu renunță!

Sârbul nu renunţă însă la alte titluri de Grand Slam şi la medalia olimpică de aur în acest an.

„Încă mai am speranţe pentru Grand Slam şi Jocurile Olimpice. Este începutul sezonului, dar nu m-am obişnuit cu acest sentiment. Nu am pierdut niciodată o semifinală sau o finală în Australia“, a încheiat Djokovic.

