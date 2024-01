Jannik Sinner: „Este frumos să ai în față acest tip de jucător de la care poţi învăţa“

Jannik Sinner a obţinut o victorie uriaşă în faţa sârbului Novak Djokovic, vineri, la Australian Open, la capătul unui meci ☺„foarte, foarte greu”, după cum mărturisea la finalul disputei.

„A fost un meci foarte, foarte greu. Am început foarte bine. Timp de două seturi am realizat că el nu se simţea atât de bine pe teren, aşa că am încercat să continui să forţez. Apoi, în setul al treilea am avut o minge de meci şi am ratat forehand-ul, dar acesta este tenisul. Am încercat să fiu pregătit şi pentru următorul set, pe care l-am început foarte bine. Şi, evident, atmosfera a fost excelentă pentru a juca aici.

Aşteptam cu nerăbdare acest meci. Întotdeauna este frumos să ai în față acest tip de jucător de la care poţi învăţa. Am pierdut (cu Djokovic) anul trecut în semifinale la Wimbledon şi cred aşadar că am învăţat mult din asta. Totul face parte din proces”, a spus italianul, citat de Agerpres.

