Gabriel Trifu, conștient de dificultatea duelului cu Grecia

Echipa României întâlneşte selecţionata Greciei în perioada 3-4 februarie, în Liossia Olympic Sports Hall din Atena, în play-off-ul pentru menţinerea în Grupa Mondială I a Cupei Davis.

Căpitanul nejucător al echipei de Cupa Davis, Gabriel Trifu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Centrul Naţional de Tenis din Capitală, că se aşteaptă la un meci foarte dificil contra Greciei, echipă care îl are în componenţă pe numărul 7 mondial, Stefanos Tsitsipas.

„Am început pregătirile pentru meciul de Cupa Davis împotriva Greciei. Ne aşteaptă un meci foarte dificil, ţinând cont că Grecia are un jucător în primii 10 din lume. Sperăm, însă, să avem o evoluţie bună. Cu puţin noroc şi un joc cât mai bun sperăm să câştigăm“, a spus Gabriel Trifu.

Marius Copil: „Abia aştept să joc cu Stefanos Tsitsipas“

Marius Copil (33 de ani, numărul 294 ATP la simplu), a declarat, la rândul lui că atât el, cât şi colegii săi vor încerca să se întoarcă victorioşi de la Atena, din meciul de Cupa Davis.

„Abia aştept să joc cu Stefanos. Mă înţeleg super bine cu el, am mai jucat în trecut şi a fost un meci foarte strâns. Mie meciurile astea tari îmi plac. Ştiu că vor veni mulţi oameni să vadă. Ştiu cum joacă tactic. Repet, mie îmi place foarte mult să joc împotriva unor jucători din top 10 mondial. Pentru asta muncim, ca să jucăm cu cei mai buni din lume. Sunt într-o formă bună şi voi da tot ce am mai bun din mine. Ştiu că în Cupa Davis nivelul meu e mai ridicat decât atunci când joc în circuit. Abia aştept să ajungem la Atena, vom încerca să aducem victoria acasă. Îmi place spiritul de echipă de la Cupa Davis, îmi place să ne antrenăm împreună, tragem mai mult unul de altul şi progresăm mai mult. Eu am deja 25 sau 26 de participări la Cupa Davis, sper să mai prind câteva.

Echipe puternice în Grupa I

Suntem în Grupa Mondială I, încă e bine. Dacă ne uităm la ce echipe sunt în Grupa I, sincer să fiu, locul nostru nu prea are cum să fie acolo. Sunt echipe foarte puternice, cu minimum doi jucători în top 50, şi nu putem să ne batem cu ele deocamdată. Noi sperăm ca în viitorul apropiat să reuşim să ne luptăm cu ele. În Grupa I am fost favoriţi, dar am picat cu Grecia, unul dintre cei mai dificili adversari”, a adăugat Marius Copil.

Componenţii lotului naţional pentru această partidă sunt: Marius Copil (33 de ani, numărul 294 ATP la simplu), Nicholas David Ionel (21 de ani, 265 ATP), Cezar Creţu (22 de ani, 364 ATP), Luca Preda (17 ani, 1.095 ATP) şi Victor Vlad Cornea (30 de ani, 69 ATP la dublu).

De partea cealaltă, selecţionata Greciei va fi alcătuită din Stefanos Tsitsipas (25 de ani, 7 ATP), Alexandros Skorilas (23 de ani, 753 ATP), Ioannis Xilas (22 de ani, 1.286 ATP), Aristotelis Thanos (22 de ani, 1.428 ATP) şi Petros Tsitsipas (23 de ani, 95 ATP la dublu).

