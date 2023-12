FRT a decis: Sorana Cîrstea, sportiva anului 2023!

Sorana Cîrstea a fost desemnată Sportiva anului 2023 de Federaţia Română de Tenis, marţi seară, la Gala Tenisului Românesc, pe baza locului 26 ocupat în ierarhia WTA.

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a afirmat că 2023 a fost un an bogat în rezultate, mai ales la categoriile de vârstă inferioare.

„A fost un an extrem de bogat în rezultate, suntem extrem de fericiţi. În primul rând că tinerii au explodat, avem o sumedenie de rezultate de excepţie. O generaţie care sigur ne dă speranţe pentru viitor. Nu trebuie să trecem cu vederea nici evoluţia fetelor, avem o generaţie de 24-25 de ani care formează nucleul echipei de Billie Jean King Cup, echipă cu care noi sperăm să ne calificăm, să mergem la turneul final. A fost un an care ne dă speranţe, un an în care credem că va aduce în viitor performanţe deosebite“, a declarat George Cosac.

Patru sportive luate în calcul pentru JO

Oficialul FRT şi-a exprimat speranţa că Sorana Cîrstea va fi convinsă să joace pentru echipa de Billie Jean King Cup, astfel încât să se poată califica la Jocurile Olimpice de la Paris.

„Pentru Jocurile Olimpice, Federaţia Română de Tenis are ca obiectiv calificarea a patru sportive. Comitetul Olimpic este deja implicat în susţinerea acestor sportive, cu bani pentru deplasare, bani pentru pregătire. Sunt convins că fetele vor obţine clasamentul necesar să poată participa la Jocurile Olimpice. Căpitanul nejucător al echipei de Billie Jean King Cup şi al lotului olimpic feminin este Horia Tecău şi eu cred că Horia mai are un atu în mânecă pe care îl va putea folosi.

Dar atenţie, ca Sorana să poată participa la Jocurile Olimpice trebuie să îndeplinească nişte condiţii, în sensul că trebuie să joace la Billie Jean King Cup, să obţină o derogare. Ea mai are posibilitatea în aprilie să joace la Billie Jean King Cup şi apoi să obţină acea derogare, că nu a jucat de două ori. Eu zic că şanse sunt şi am încredere în puterea de convingere a lui Horia”, a mai spus George Cosac.

Premiile acordate de Federaţia Română de Tenis la Gala Tenisului Românesc:

Mara Gae – Sportiva Anului – Juniori U18

Alexandru Coman – Sportivul Anului – Juniori U18

Giulia Popa – Sportiva Anului Tennis Europe

Yannick Alexandrescu – Sportivul Anului Tennis Europe

Maia Burcescu – Ascensiunea anului – Juniori U18

Ştefan Haită – Ascensiunea anului – Juniori U18

Giulia Popa, Maia Burcescu, Ştefania Boian, Ady Avram – Premiul pentru Cel mai bun parcurs la Campionate Europene pe echipe

Mara Gae şi Cara Meşter – Premiul pentru Cel mai bun parcurs la campionate europene individuale – dublu

Giulia Popa, Alexia Tatu, Alejandro Nourescu Berge, Yannick Alexandrescou şi Ady Avram – Premiul pentru performanţe deosebite la FOTE

Alexia Mărginean – Premiul pentru Cea mai tânăra câştigătoare

Luca Preda – Cel mai bun parcurs al unui junior

Monica Niculescu şi Irina Begu – Premiul pentru longevitate

Anca Todoni – Sportiva anului – Tineret

Sorana Cîrstea – Sportiva anului – senioare

Aurel Chisozan şi Vasile Moroşanu – Premiu special Pentru întreaga activitate de antrenor

Cătălina Cristea – Premiu special pentru toată activitatea

Ion Ţiriac – Premiu special pentru implicarea în dezvoltarea tenisului românesc

Ilie Năstase – Premiu special – 50 de ani de când devenea numărul 1 mondial

