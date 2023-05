Primul meci, prima victorie pentru Irina Begu la Roland Garros! Urmează Errani

Irina Begu a debutat aşa cum trebuia în Hexagon! Românca a învins-o pe maghiara Anna Bondar cu 6-4, 6-2, duminică, în prima rundă a turneului de la Roland Garros. Irina Begu (32 ani, 27 WTA), cap de serie numărul 27, a obţinut victoria după o oră şi 39 de minute.

Begu a avut mai multe mingi direct câştigătoare, 24-10, în timp ce Bondar (25 ani, 103 WTA) a încheiat cu mai multe erori neforţate (28-22).

Irina Begu şi-a asigurat un cec de 97.000 de euro şi 70 de puncte WTA.

Alte două românce figurează pe tabloul principal de simplu la Paris, Sorana Cîrstea şi Ana Bogdan.

Sorana Cîrstea (33 ani, 31 WTA), cap de serie numărul 30, va primi replica italiencei Jasmine Paolini (27 ani, 52 WTA). Aceasta a învins-o în 2021, cu 6-4, 4-6, 6-1, în sferturile de finală ale turneului la Portoroz.

Ana Bogdan (30 ani, 60 WTA) o va întâlni în primul tur pe columbianca Osorio.

Irina, mulţumită de joc, dar cu gândul la meciul cu Errani

După meci, sportiva a vorbit pentru Eurosport și despre Simona Halep și situația în care aceasta se află după ce a fost suspendată provizoriu din cauza unui test pozitiv în timpul US Open 2022. Românca s-a arătat încântată de prestația sa de ieri, precizând că se bucură că a reușit un joc mai agresiv.

„A fost un început de meci mai lent, până mi-am căpătat ritmul, până am reușit să intru în joc a durat un pic. Mă bucur că am reușit să fiu un pic mai agresivă de la 4-2 și să preiau conducerea. Nu am așteptări (n.r. de la meciul cu Sara Errani). Încerc să mă bucur de fiecare meci, încerc să fiu liniștită, să tratez la fel orice rezultat, orice meci. Așa că vom vedea. Va fi un meci greu, e o jucătoare foarte bună, cu rezultate extraordinare aici la Roland Garros. Dar momentan nu mă gândesc la asta. Mai am două zile de pauză, o să încerc să pregătesc cât mai bine meciul“, a declarat Irina.

„Nu știu regulile ITIA, deci nu pot să comentez foarte mult despre acest caz (n.r. aceste amânări), pentru că nu sunt în măsură. Pot să spun doar că îmi pare rău de Simona, că trece prin așa ceva. Este ceva ce nu-ți dorești niciodată în carieră să pățești. Eu am vorbit cu ea, am ținut legătura, i-am trimis mesaje de încurajare. Sper să se facă dreptate cât mai repede, să aibă loc acel proces pentru că până la urmă despre asta e vorba, să-și demonstreze nevinovăția“, a mai spus Begu.

Citeşte şi: Tenisul craiovean e de calitate! Oana Gavrilă, despre sacrificiu şi marele obiectiv pentru 2024