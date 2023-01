Când ambiţia bate valoarea! Gabi Ruse, calificare incredibilă în semifinalele AO

Echipa formată din Gabriela Ruse și Marta Kostyuk s-a calificat în semifinale la Australian Open 2023 în proba de dublu. Formația româno-ucraineană a produs marea surpriză miercuri la Melbourne și le-a eliminat pe favoritele numărul 4, Storm Hunter și Elise Mertens, după 7-6 (6), 2-6, 6-4. Partida a durat două ore și 30 de minute de joc.

„A fost un meci foarte greu, nu-mi vine să cred că suntem în semifinale! Sunt foarte fericită să fiu aici cu tine, Marta! Am luptat foarte mult în ultimele două săptămâni și ce pot să spun… Ne vedem în semifinale! Mulțumesc că ați venit și ne-ați susținut! Cred că suntem amândouă nebune. E al doilea Grand Slam al nostru împreună. Şi în Paris am jucat foarte bine și am fost foarte aproape să ne calificăm în semifinale. Încercăm să ne bucurăm de soare aici și o să vedem ce se întâmplă”, a spus Ruse, la Eurosport, după calificarea în semifinalele Australian Open.

Prin calificarea în semifinale, Ruse și Kostyuk și-au asigurat un cec la comun în valoare de 149.233 de dolari şi câte 780 de puncte WTA în ierarhia de dublu.

În continuare, în penultimul act, Ruse și Kostyuk se vor duela cu Krejcikova şi Siniakova, principalele favorite. Cehoaicele au câștigat împreună șase titluri de Grand Slam: Roland Garros (2018, 2021), Wimbledon (2018, 2022), Australian Open (2022) și US Open (2022).

