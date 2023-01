Ana Bogdan şi-a demis antrenorul: „Nici nu mai merită să vorbesc despre el!“

Ana Bogdan a părăsit Australian Open în runda inaugurală, jucătoarea noastră fiind învinsă de unguroaica Anna Bondar. Imediat după eşec, ocupantă a locului 63 în ierarhia mondială și-a concediat antrenorul şi a explicat care au fost motivele.

„Nu mai am antrenor pentru că au fost ceva probleme la Adelaide. Asta cred că a fost cea mai scurtă colaborare pe care am avut-o cu cineva vreodată. Sunt mai multe lucruri la mijloc. Nici nu mai merită să vorbesc despre persoana asta. Au fost mai multe lucruri pentru că nu pot să iau o decizie atât de radicală și la capătul lumii. Noroc că am avut ochii deschiși și am fost precaută încă de la început cu el, om pe care nu-l cunosc. Mi-am și luat o perioadă de timp, hai să încercăm până după Australian Open. N-am mers fără cap. Adică nu am zis «Ăsta este omul și merg cu el înainte». Nu știi niciodată și am avut ochii destul de deschiși. A fost bine că am făcut așa“, a spus Ana Bogdan.

Nici nu vrea să mai audă de Thomas Drouet

Ana a mărturisit că Thomas Drouet, fostul său antrenor, a avut o criză în timpul unui antrenament, iar de acolo totul s-a rupt între ei.

„Thomas Drouet m-a contactat pe net. El mi-a scris mie, pe Instagram, și i-am răspuns. Eu nu aveam antrenor la momentul respectiv. Am zis, pentru că eram în perioada de pauză, în inter-sezon, nu voiam să încep atunci. I-am spus să începem în decembrie, la început. A venit în țară, am început antrenamentele. Acolo cât de cât să zic a fost ok, dar, unele lucruri nu sunt prea în regulă, la nivelul ăsta. Trebuie să conștientizezi, să știi ce faci.

Pentru omul ăsta, pe cuvântul meu de onoare, că nu merită nici să-l privesc în ochi și nici să-l mai salut vreodată. Asta este tot ceea ce vreau să zic. Nu merită să vorbesc despre el. Nu luam o astfel de decizie, la capătul lumii, imediat ce începusem colaborarea, dacă el nu a făcut ceea ce a făcut. La mijlocul terenului, în mijlocul antrenamentului, de față cu toată lumea, nu poți să țipi la mine și să-mi vorbești așa, din senin. Înseamnă că ești dus cu capu’ și eu nu pot să stau cu un om de genul ăsta. Am nevoie de echilibru, am nevoie de liniște, am nevoie de suport. Am nevoie de oameni pozitivi, nu mai am nevoie de oameni care nu-și pot gestiona propriile comportamente“, a adăugat Ana.

Problemele de sănătate au contribuit decisiv şi negativ

Ana Bogdan a analizat eliminarea de la Australian Open, turneu la care a participat cu mari dificultăți pentru că nu a reușit să se antreneze așa cum și-ar fi dorit din cauza unei boli.

„Primul set cel puțin am tras de tactică, fac așa, servesc așa. Aveam 700 de gânduri în cap. Nu mergea, aproape nu se putea aplica ceea ce gândeam eu. Și atunci am zis «nu e bine» și am început să dau drumul la braț, să lovesc mingea, altă soluție nu aveam. E un moment în care intri în starea aia, nu de nepăsare neapărat. Dai drumul la braț și lovești mingea. Nu te mai gândești la scor, nu te mai gândești la nimic. Intrasem în transa aia. Efectiv nu mi-a mai păsat de nimic: am dat drumul la braț, am făcut ceea ce am simțit. Am lovit liber, n-am stat să mă gândesc.

Atunci când o mișcam pe ea, aveam șanse mai mari ca să câștig decât aș fi dat central și mai înalt. Acolo a fost diferența și faptul că nu am servit cu primul. Dacă dădeam cu spin-corp sau slice-corp, nu putea să facă mai mult de acolo. Dar eu am încercat să forțez cu primul și pe al doilea (n.r. a doua minge la serviciu), se băga și făcea winner. Mă băgam singură sub presiune. La Limoges m-am îmbolnavit. Eram bine, mă antrenasem, îmi era bine fizic, mental de-abia așteptam să încep. Deodată, am fost foarte, foarte rău. Două săptămâni am zăcut la pat. Nici nu aveam puteri să urc scările în casă că respiram extrem de greu. Tusea am avut-o până am început al doilea turneu la Adelaide. Deci m-a ținut o lună de zile. Tușeam de simțeam că se rupe ceva în mine. Nu ai cum să performezi, nu ai cum“, a punctat sportiva din Sinaia, pentru Prosport.

„Fizic nu am putut“

„În setul 3, la 3-3, mă gândeam că trebuie să țin serva. Serviciul este important, că trebuie să țin de el, de scor. Bondar dădea un efect ciudat și era greu să reacționez atât de repede și să lovesc bine mingea. De aceea, uneori, statea un pic mai în spate, pentru că putea să dea kick și sărea mingea mult sau dădea slice care venea un pic în mine. Trebuia să îmi fac loc. Am vrut să înalț, să dau cu spin în rever. Nu-i plăcea mingea aia. Nu nimeream bine cross-ul ăla, acolo, dreapta-inversă a mea, era mai mult centrală și se băga cu dreapta ei.

Foarte puține au fost momentele în care am putut să gestionez momentul ăla de presiune sau care ar fi putut să facă diferenţa. Cred că pur și simplu trebuie să mă antrenez mai bine fizic, nu neaparat pe teren. Pe teren am petrecut cât mai multe ore ca să simt mai bine lucrurile, dar fizic nu am putut“, a încheiat Bogdan.

