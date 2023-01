Nu s-a agitat prea tare! Novak Djokovic, debut perfect în 2023, la Adelaide

Novak Djokovic s-a calificat în optimile de finală de la Adelaide, după o victorie scurtă, scor 6-3, 6-2, în fața francezului Constant Lestienne. După ce a debutat în 2023 cu o înfrângere, la dublu, fostul număr unu mondial a arătat că e într-o formă de invidiat. Sârbul a terminat sezonul anterior în forță, jucând finala la Paris și câștigând fără meci pierdut Turneul Campionilor.

„Pentru primul meci de simplu din an, nu pot să mă plâng. Am jucat bine, primele 6 gameuri au fost extrem de competitive. Nu a fost ușor, pentru că nu mai jucasem împotriva lui Constant și nu știam la ce să mă aștept. E un jucător care nu face prea multe greșeli, are un serviciu care te păcălește. Dar, odată ce am făcut breakul, la 3-2 în primul set, am început să joc din ce în ce mai bine. Și am menținut acel nivel pentru restul partidei”, a spus Djokovic, potrivit atptour.com.

Djokovic a fost dominant la serviciu, dar a impresionat și la retur, reușind să câștige 44% din punctele în care adversarul a servit, notează Eurosport.

Pentru prima oară la Adelaide din 2007 (când a câștigat trofeul, la 19 ani), Nole va avea și în optimi o misiune teoretic ușoară. El va da piept cu Quentin Halys, un alt francez, poziționat pe locul 64 ATP.

