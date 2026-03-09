Handbal (f) / România a făcut instrucţie cu Slovacia în EHF Euro Cup

Naționala feminină de handbal a României a învins clar echipa Slovaciei, cu scorul de 32-19 (16-8), duminică, în Teraplast Arena din Bistrița, în Grupa G1 a preliminariilor competiției EHF EURO Cup 2026.

Pentru România au marcat Sorina Maria Grozav 7 goluri, Angela Ștefania Stoica 5, Cristina Laslo 4, Costinela Beatrice Raicea 3, Mihaela Andreea Mihai 2, Yaroslava Burlachenko 2, Alexandra Szoke 2, Orsolya-Maria Mozes 2, Alicia Maria Gogîrlă 2, Lorena Gabriela Ostase 1, Alexandra Gabriela Dumitrașcu 1, Elena Roșu 1.

Sâmbătă, Norvegia a surclasat Polonia cu 32-16.

În clasament, Norvegia ocupă primul loc, cu 8 puncte, urmată de România, 6 puncte, Polonia, 2 puncte, Slovacia, 0 puncte. Primele două clasate din grupă se califică la turneul final.

Ultimele meciuri vor avea loc luna viitoare, când România va înfrunta Norvegia la București, pe 8 aprilie, și Polonia, la Radom, pe 12 aprilie.

Cele cinci echipe gazdă ale EHF EURO 2026, Polonia, România, Cehia, Slovacia și Turcia, nu vor evolua în preliminarii, ci participă la EHF EURO Cup, alături de Norvegia, Danemarca și Ungaria.

