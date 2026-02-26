4.5 C
Handbal (f) / SCMU Craiova, fără șanse în deplasarea de la Rapid

De Tiberiu Cocora

CS Rapid București s-a impus categoric în fața lui SCMU Craiova, scor 31-22, într-un meci din etapa a 16-a a Ligii Florilor, disputat în Capitală. Gazdele au controlat duelul de la început până la final, impunându-se cu o diferență de 9 goluri în fața oltenelor.

Rapid a condus în permanență, construind un avans confortabil încă din prima repriză. După primele 12 minute, tabela indica un incredibil 9-2 pentru Rapid. Gazdele au menținut ritmul, iar la pauză s-a intrat cu un avantaj liniștitor (16-9). În partea secundă nu s-a mai petrecut nimic notabil. Rapidistele au stat la adăpostul avantajului înregistrat în prima repriză, în timp ce Craiova nu a reușit să se apropie deloc de adversare până la final.

SCMU Craiova: Rajcic, Zoqbi De Paula – Gogîrlă 7, Bodijar 5 (2 din 7 m), Blazevic 3 (3 din 7 m), Iskit Caliskan 2, Mihart 2, Nosek 2 (1 din 7 m), Nikolic 1, Micijevic, Popescu, Gomes Da Rocha, Mozes, Hernandez, Pavicevic. Antrenor: Costică Buceschi.

În etapa următoare, SCMU Craiova va juca pe teren propriu cu campioana CSM București, joi, 12 martie, de la ora 18.00.

