Handbal (f) / România U20 și-a aflat adversarele de la Campionatul European

Selecționata României va evolua în Grupa E, alături de Suedia, Israel și Bosnia-Herțegovina, la Campionatul European de handbal masculin Under-20 (M20 EHF EURO 2026), care va avea loc în România, potrivit tragerii la sorți efectuate marți, la Viena.
România, aflată în urna a doua valorică, a avut dreptul de a-și alege grupa în care erau cunoscute celelalte trei adversare. Turneul final va avea loc în perioada 8-19 iulie, la Cluj-Napoca și Turda.
Spania este campioana europeană la această categorie de vârstă, în timp ce Suedia, care este favorita grupei României, a obținut bronzul al ediția din 2022.
Grupa A: Germania, Portugalia, Franța, Grecia;
Grupa B: Serbia, Elveția, Feroe, Turcia;
Grupa C: Islanda, Spania, Austria, Letonia;
Grupa D: Danemarca, Norvegia, Croația, Macedonia de Nord;
Grupa E: Suedia, România, Israel, Bosnia-Herțegovina;
Grupa F: Ungaria, Slovenia, Cehia, Polonia.
Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în faza grupelor principale.
