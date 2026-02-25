Handbal (f) / România U20 și-a aflat adversarele de la Campionatul European

Selecționata României va evolua în Grupa E, alături de Suedia, Israel și Bosnia-Herțegovina, la Campionatul European de handbal masculin Under-20 (M20 EHF EURO 2026), care va avea loc în România, potrivit tragerii la sorți efectuate marți, la Viena.

România, aflată în urna a doua valorică, a avut dreptul de a-și alege grupa în care erau cunoscute celelalte trei adversare. Turneul final va avea loc în perioada 8-19 iulie, la Cluj-Napoca și Turda.

Spania este campioana europeană la această categorie de vârstă, în timp ce Suedia, care este favorita grupei României, a obținut bronzul al ediția din 2022.

Grupa A: Germania, Portugalia, Franța, Grecia;

Grupa B: Serbia, Elveția, Feroe, Turcia;

Grupa C: Islanda, Spania, Austria, Letonia;

Grupa D: Danemarca, Norvegia, Croația, Macedonia de Nord;

Grupa E: Suedia, România, Israel, Bosnia-Herțegovina;

Grupa F: Ungaria, Slovenia, Cehia, Polonia.

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în faza grupelor principale.

